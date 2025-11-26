Bretella della discordia altre firme Il progetto c’è | residenti agguerriti

A Montevarchi torna ad accendersi il confronto sulla nuova bretella viaria destinata a collegare il Ponte Leonardo con viale Matteotti, via Amendola e via della Costituzione. Il progetto è già in fase avanzata e continua a dividere la cittadinanza. A contestarlo è un gruppo di residenti riuniti nel comitato " Salvaguardare il Progresso ", che ha promosso una petizione popolare e organizzato un’assemblea pubblica, svoltasi lunedì pomeriggio nei locali della parrocchia di Sant’Andrea. L’incontro, molto partecipato, è stato pensato come momento di confronto e informazione, oltre che come occasione per raccogliere nuove adesioni alla mobilitazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

