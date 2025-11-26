Bremer pensa solo alla Juventus | il suo messaggio social da casa durante la gara con il Bodo – FOTO

Bremer pensa solo alla Juventus: il suo messaggio social da casa durante la gara con il Bodo. Il brasiliano ha sostenuto a distanza i compagni. Mentre la  Juventus  lottava nel  gelo di Bodø  per conquistare una  vittoria fondamentale  in  Champions League, il difensore  Gleison Bremer  non ha fatto mancare il suo  sostegno  ai compagni, seppur  lontano dal campo. Il  brasiliano  è ancora ai  box  e sta ultimando il suo  percorso di recupero  da un infortunio che lo ha tenuto fuori per diverse settimane. Recupero in corso e sostegno via social. Bremer, il cui  rientro in campo  è  atteso con ansia  da  Luciano Spalletti  per rafforzare la  difesa bianconera, ha assistito da casa alla  difficile partita  contro il  BodøGlimt. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

