Bremer pensa solo alla Juventus | il suo messaggio social da casa durante la gara con il Bodo – FOTO
Bremer pensa solo alla Juventus: il suo messaggio social da casa durante la gara con il Bodo. Il brasiliano ha sostenuto a distanza i compagni. Mentre la Juventus lottava nel gelo di Bodø per conquistare una vittoria fondamentale in Champions League, il difensore Gleison Bremer non ha fatto mancare il suo sostegno ai compagni, seppur lontano dal campo. Il brasiliano è ancora ai box e sta ultimando il suo percorso di recupero da un infortunio che lo ha tenuto fuori per diverse settimane. Recupero in corso e sostegno via social. Bremer, il cui rientro in campo è atteso con ansia da Luciano Spalletti per rafforzare la difesa bianconera, ha assistito da casa alla difficile partita contro il BodøGlimt. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
