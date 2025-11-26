Brasile sentenza Bolsonaro dichiarata passata in giudicato ok ad esecuzione pena di 27 anni e 3 mesi per tentato golpe difesa | Errore grave

Ritenuto responsabile del tentato colpo di Stato volto a bloccare l’insediamento di Lula nel 2022, Bolsonaro vede ora la condanna diventare definitiva: per la magistratura è giustizia, mentre per i suoi sostenitori, si tratterebbe di una sentenza politica La Corte Suprema del Brasile ha dichi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Brasile, sentenza Bolsonaro dichiarata “passata in giudicato”, ok ad esecuzione pena di 27 anni e 3 mesi "per tentato golpe", difesa: “Errore grave”

