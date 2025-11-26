Brambilla dopo Gubbio Juventus Next Gen | Partita di cuore i ragazzi hanno messo in campo tutto quello che avevano Punizione Faticanti? Gesto tecnico di alto livello

Juventusnews24.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato così dopo il pareggio contro il Gubbio. Le sue dichiarazioni. Dopo Gubbio Juventus Next Gen terminata 1-1, il tecnico Massimo Brambilla ha commentato così il pareggio dei bianconeri nel recupero della 14ª giornata di Serie C. PAROLE – «Il primo tempo è stato molto bloccato, le due squadre hanno rischiato poco. Il Gubbio è riuscito a sbloccare la partita con un calcio di rigore, poi a inizio secondo tempo abbiamo avuto una bella occasione che poteva permetterci di rimettere subito in equilibrio l’incontro ma non siamo riusciti a concretizzare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

brambilla dopo gubbio juventus next gen partita di cuore i ragazzi hanno messo in campo tutto quello che avevano punizione faticanti gesto tecnico di alto livello

© Juventusnews24.com - Brambilla dopo Gubbio Juventus Next Gen: «Partita di cuore, i ragazzi hanno messo in campo tutto quello che avevano. Punizione Faticanti? Gesto tecnico di alto livello»

Altre letture consigliate

brambilla dopo gubbio juventusFaticanti salva la Juve Next Gen nel finale: pari col Gubbio, espulso Pedro Felipe - I bianconeri in campo per recuperare la sfida della 14esima giornata non giocata a causa degli impegni dei nazionali ... Da tuttosport.com

brambilla dopo gubbio juventusNEXT GEN| Gubbio-Juve 1-1: pareggio in extremis di Faticanti! - La Juve di Brambilla riesce a strappare un punto prezioso all'ultimo minuto: la punizione di Faticanti evita la sconfitta ... msn.com scrive

brambilla dopo gubbio juventusJuventus Next Gen, i convocati di Brambilla per la sfida contro il Gubbio - La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Gubbio: "Oggi la Juventus Next Gen sfida in trasferta il Gubbio in ... Da tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Brambilla Dopo Gubbio Juventus