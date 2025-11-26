Brambilla dopo Gubbio Juventus Next Gen | Partita di cuore i ragazzi hanno messo in campo tutto quello che avevano Punizione Faticanti? Gesto tecnico di alto livello
Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato così dopo il pareggio contro il Gubbio. Le sue dichiarazioni. Dopo Gubbio Juventus Next Gen terminata 1-1, il tecnico Massimo Brambilla ha commentato così il pareggio dei bianconeri nel recupero della 14ª giornata di Serie C. PAROLE – «Il primo tempo è stato molto bloccato, le due squadre hanno rischiato poco. Il Gubbio è riuscito a sbloccare la partita con un calcio di rigore, poi a inizio secondo tempo abbiamo avuto una bella occasione che poteva permetterci di rimettere subito in equilibrio l’incontro ma non siamo riusciti a concretizzare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
