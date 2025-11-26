Milano, 26 nov. (Adnkronos) - Durante la XXIV edizione della Settimana della Cultura d'impresa di Confindustria, il Gruppo Bracco ha organizzato un pomeriggio di riflessione sul valore della lettura e in particolare delle biblioteche come luoghi in cui formare spirito critico e cittadinanza. In occasione del convegno, intitolato “L'intraprendenza del leggere”, che si è tenuto presso l'Auditorium “Anita & Fulvio Bracco” in via Folli 50, è stata anche inaugurata la nuova sede della Biblioteca aziendale. All'evento hanno partecipato – oltre a Diana Bracco, Presidente e CEO del Gruppo Bracco e Fulvio Renoldi Bracco, Vicepresidente e CEO di Bracco Imaging – Antonio Calabrò, Presidente Gruppo Cultura d'impresa di Confindustria e Presidente di Museimpresa, Chiara Faggiolani, Docente di Biblioteconomia presso il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne dell'Università di Roma La Sapienza, Giacomo Papi, Scrittore e giornalista, Direttore dei contenuti della Fondazione Mondadori e Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bracco inaugura a Lambrate nuova sede Biblioteca aziendale