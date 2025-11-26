boxe fiore in semifinale agli europei u23 bronzi per saraiello e attrattivo tre eliminazioni ai quarti

Cinque sconfitte e una sola vittoria per l’Italia nella quarta giornata degli Europei Under 23 di boxe, in corso di svolgimento sul ring di Budapest (Ungheria). L’unico successo porta la firma di Davide Fiore, che ha avuto la meglio sul finlandese Kataja con verdetto unanime (5-0) e si è così qualificato alle semifinali della categoria di peso fino a 75 kg. L’azzurro tornerà in scena venerdì 28 novembre per fronteggiare l’ucraino Kuzmenko, ma nel frattempo si è garantito quantomeno la medaglia di bronzo. Medaglia di bronzo per Martina Vassallo e Valentina Marra, che sono state battute nelle rispettive semifinali per 5-0 dall’inglese Oakley e per 3-2 dalla rumena Sebe. 🔗 Leggi su Oasport.it

