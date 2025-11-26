Un fiore per Valeria Bufo e per tutte le vittime di femminicidio. E una fiaccolata per non dimenticare. Ieri mattina il sindaco Giovanni Sartori si è recato in corso Italia per ricordare la donna assassinata al semaforo dal marito che non accettava la fine della relazione. Col sindaco Nicoletta Bufo, la sorella della vittima, 56 anni, mamma di tre figli, freddata a colpi di pistola da Giorgio Truzzi proprio mentre andava a prendere in auto la più piccola. E ieri sera decine e decine di fiammelle sono partite dalla panchina rossa posata nel luogo dell’omicidio, per arrivare fino al municipio. Poche centinaia di metri, anche con la partecipazione delle scuole, gli alunni dell’istituto comprensivo, per dire no alla violenza contro le donne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bovisio non dimentica. Fiaccole per Valeria e per tutte le altre vittime