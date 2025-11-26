Per il quinto anno consecutivo UNICEF sceglie Merioone per illustrare il Regalo Sospeso e portare un sorriso a 2.500 bambini ospiti in strutture ospedaliere e case-famiglia italiane: con un compagno d'eccezione, il calciatore Edoardo Bove, l'artista e designer romano - noto al pubblico per l'invasione di pesci colorati apparsi ormai in quasi 100 città sparse per il mondo - ha dato il via a Napoli alla distribuzione dello speciale kit e al viaggio natalizio della solidarietà del Fondo delle Nazioni Unite. Il Regalo Sospeso, realizzato da Clementoni e illustrato da Merioone, si compone di un cofanetto, all'interno del quale i piccoli pazienti troveranno una serie di giochi dedicati al tema dei diritti dell'infanzia, tra i quali carte memo ispirate ai diritti dei bambini, un quaderno ricco di attività, adesivi raffiguranti i famosi Fish dello street-artist, assieme alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza spiegati in parole semplici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bove e Merioone portano il Regalo Sospeso di Unicef