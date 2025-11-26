Botte a ex e figli condannato a 4 anni e mezzo | Era un demonio
Maltrattamenti in famiglia, condannato a quattro anni e mezzo di reclusione nella giornata contro la violenza sulle donne. L'uomo, un 50enne, ha trasformato per oltre tredici anni la vita della compagna e dei quattro figli (uno di lei e tre avuti insieme) in un incubo quotidiano fatto di botte. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
