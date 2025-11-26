Boschi e biomasse Caccia a ricercatori
Unimont, il polo alpino dell’ Università degli Studi di Milano con sede a Edolo (Brescia), seleziona un profilo per contribuire allo sviluppo della transizione climatica della Val Seriana, promuovendo la gestione sostenibile delle foreste e l’utilizzo della biomassa a fini energetici nell’ambito del progetto dal titolo “ RiForestAzione – Strategia per la transizione climatica della Valle Seriana”. L’incarico, della durata di 12 mesi e rinnovabile, offre l’opportunità di operare all’interno di un team dinamico, interdisciplinare e internazionale, a fronte di un compenso netto mensile indicativo di 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
