Borse di studio per i figli di vittime di incidenti sul lavoro
“#Viviiltuolavoro. Il lavoro è fonte di vita, non di morte”. Su questo principio, l’associazione Fervet Opus ha promosso una significativa campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro che si svilupperà nei prossimi mesi. Sei borse di studio: questo il cuore dell’iniziativa. Le stesse saranno assegnate per supportare l’istruzione di chi ha subito gravi . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
