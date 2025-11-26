Presso il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, è stato presentato il primo Rapporto economico sul mercato delle bonifiche in Italia, un documento che per la prima volta attribuisce a questo settore una dimensione misurabile e concreta. Grazie a 3,5 miliardi di euro di ricavi stimati e migliaia di posti di lavoro qualificati, le bonifiche si confermano non solo un investimento ambientale, ma una vera e propria industria capace di generare valore aggiunto e innovazione tecnologica. Il Rapporto nasce dalla collaborazione tra RemTech, la piattaforma nazionale che promuove la gestione dei siti contaminati e la valorizzazione delle bonifiche come opportunità economica e territoriale, e i principali stakeholder industriali e istituzionali del settore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bonifiche, nasce un'industria da 3,5 miliardi: presentato il primo Rapporto economico italiano