Bonifiche nasce un' industria da 3,5 miliardi | presentato il primo Rapporto economico italiano
Presso il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, è stato presentato il primo Rapporto economico sul mercato delle bonifiche in Italia, un documento che per la prima volta attribuisce a questo settore una dimensione misurabile e concreta. Grazie a 3,5 miliardi di euro di ricavi stimati e migliaia di posti di lavoro qualificati, le bonifiche si confermano non solo un investimento ambientale, ma una vera e propria industria capace di generare valore aggiunto e innovazione tecnologica. Il Rapporto nasce dalla collaborazione tra RemTech, la piattaforma nazionale che promuove la gestione dei siti contaminati e la valorizzazione delle bonifiche come opportunità economica e territoriale, e i principali stakeholder industriali e istituzionali del settore. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
AMBIENTE | Via alle bonifiche delle ex discariche in Calabria: sicurezza e rigenerazione per le comunità! #RigenerazioneTerritoriale - facebook.com Vai su Facebook
Bonifiche, nasce un'industria da 3,5 miliardi: presentato il primo Rapporto economico italiano - Presso il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, è stato presentato il primo Rapporto ... Come scrive iltempo.it
Bonifiche, nasce un'industria da 3,5 miliardi - E' stata svelata oggi al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri (Cufaa) la prima fotografia economica del settore, cioè il primo Rapport ... Riporta msn.com
Napoli Est, sprint sulle bonifiche di 830 ettari con 35 milioni di euro - Passo spedito per le bonifiche nella zona Est di Napoli: dopo anni di stallo si mette mano al piano che comprende numerose aree del Sin Napoli Orientale. Da ilmattino.it