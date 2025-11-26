Bongiorno | legge sul consenso a gennaio
21.05 "In Commissione la legge sarà pronta a gennaio. A febbraio potrebbe già esserci l'approvazione in Senato". Così la presidente della Commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, in merito alla legg sul consenso. "Io non ho mai fatto una legge in un'ora", afferma. "La mia intenzione è non dilatare troppo i tempi, per questo ho dato dei limiti e cioé che ogni gruppo parlamentare può indicare solo due auditi". E sottolinea: "Nessuno deve permettersi di dire che si vuole affossare una legge o che si è ritardata". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
«Sarebbe stato più bello dire "25 novembre, evviva"», ha spiegato Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia del Senato. «Sia chiaro questa legge sarà fatta, ma facendo queste piccole aggiunte» - facebook.com Vai su Facebook
Legge sul consenso, slitta tutto al 2026. Salvini: "Lascia spazio a vendette personali" - Il rinvio accende lo scontro: mentre la Lega trascina la maggioranza in frenata, magistrati e opposizioni contestano le motivazioni addotte dal governo. Da huffingtonpost.it