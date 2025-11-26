Bomba d' acqua e grandine tra il nord della Ciociaria e il sud della provincia di Roma

Frosinonetoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come ampiamente previsto dai bollettini meteo, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 novembre 2025, una violenta ondata di maltempo ha colpito il quadrante sud-orientale del Lazio, interessando in maniera significativa sia le zone a sud della provincia di Roma (in particolare l'area tra Colleferro. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

