Bomba d' acqua e grandine tra il nord della Ciociaria e il sud della provincia di Roma

Come ampiamente previsto dai bollettini meteo, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 novembre 2025, una violenta ondata di maltempo ha colpito il quadrante sud-orientale del Lazio, interessando in maniera significativa sia le zone a sud della provincia di Roma (in particolare l'area tra Colleferro. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Altre letture consigliate

#Salerno- Bomba d'acqua in città e provincia: rami caduti e mini frana in via Fra Generoso, mareggiata in costiera. #Meteo #Cronaca #Mareggiate #Costiera #Frana #Tempesta #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook

Bomba d’acqua manda in tilt il traffico: il maltempo paralizza tutta #Roma #meteo #25novembre #iltempoquotidiano iltempo.it/roma-capitale/… Vai su X

Bomba d'acqua e grandine su Roma: strade allagate e disagi - La capitale è interessata da una grandinata e violenti piogge che stanno interessando diversi quartieri della città. ilmessaggero.it scrive

Roma, bomba d'acqua manda in tilt il traffico: il maltempo paralizza la città - Traffico in tilt a causa di una bomba d'acqua che, nelle ultime ore, ha colpito Roma. Da iltempo.it

Bomba d'acqua e grandine su Roma: disagi (ma nessuna allerta meteo presente) - La capitale è interessata da una grandinata e violenti piogge che stanno allagando diversi quartieri della città. Come scrive msn.com