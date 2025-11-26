Bolzano avvocato rinchiuso in un maso e morto dopo mesi di agonia | indagati 8 familiari

Avrebbero rinchiuso il loro parente in un maso senza fargli avere alcun contatto con il mondo esterno, privandolo delle cure tradizionali fino a farlo morire dopo mesi di agonia: otto familiari dell’avvocato bolzanino Nikolaus Chizzali, deceduto il 27 ottobre 2022, sono ora indagati per maltrattamenti aggravati. È stato notificato loro l’avviso di conclusione delle indagini da parte della Procura di Bolzano e presto sarà chiesto dai pm il loro rinvio a giudizio. L’accusa. Secondo la tesi dell’accusa gli indagati avrebbero imposto all’avvocato, che era malato, di essere sottoposto a cure omeopatiche: come conseguenza, non avrebbero impedito il decesso dell’uomo, che invece sarebbe stato evitabile con le cure tradizionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bolzano, avvocato rinchiuso in un maso e morto dopo mesi di agonia: indagati 8 familiari

Leggi anche questi approfondimenti

Niederkofler è l’avvocato di parte civile nel procedimento contro il presunto pusher del 28enne di Brunico, padre di due bambine, stroncato nel settembre 2024 dalla prima overdose accertata in Italia della nuova droga - facebook.com Vai su Facebook

Bolzano, avvocato rinchiuso in un maso e morto dopo mesi di agonia: indagati 8 familiari - Avrebbero rinchiuso il loro parente in un maso senza fargli avere alcun contatto con il mondo esterno, privandolo delle cure tradizionali fino a farlo morire ... Si legge su lapresse.it

Bolzano, avvocato morto: indagati otto familiari. “Isolato in un maso e curato solo con l’omeopatia” - Nikolaus Chizzali è deceduto tre anni quando aveva 60 anni, ora la procura ha ricostruito quel periodo: gli avevano tolto il telefono e ogni decisione sulle ... Segnala repubblica.it

Morto avvocato Nikolaus Chizzali, indagati 8 parenti: “Chiuso in un maso e curato solo con l’omeopatia” - Nikolaus Chizzali, noto avvocato bolzanino scomparso il 27 ottobre del 2022 all'età di 60 anni, avrebbe passato gli ultimi suoi tre mesi di agonia chiuso ... Segnala fanpage.it