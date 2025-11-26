Bolzano avvocato morto | indagati otto familiari Isolato in un maso e curato solo con l’omeopatia

Nikolaus Chizzali è deceduto tre anni quando aveva 60 anni, ora la procura ha ricostruito quel periodo: gli avevano tolto il telefono e ogni decisione sulle cure era stata totalmente delegata ai parenti. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Bolzano, avvocato morto: indagati otto familiari. “Isolato in un maso e curato solo con l’omeopatia”

