Bolzano avvocato morto | indagati otto familiari Isolato in un maso e curato solo con l’omeopatia

26 nov 2025

Nikolaus Chizzali è deceduto tre anni quando aveva 60 anni, ora la procura ha ricostruito quel periodo: gli avevano tolto il telefono e ogni decisione sulle cure era stata totalmente delegata ai parenti. 🔗 Leggi su Repubblica.it

