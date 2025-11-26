Bolsonaro ha esaurito i ricorsi definitiva condanna a 27 anni per tentato golpe
Brasilia, 25 nov. (AdnkronosAfp) - L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro resterà nella stanza speciale del quartier generale della polizia federale a Brasilia per iniziare a scontare la condanna a 27 anni di carcere per il tentato colpo di Stato. Lo ha stabilito la Corte Suprema, dichiarando esaurite tutte le possibilità di ricorso e rendendo così definitiva la sentenza emessa lo scorso settembre. La Corte ha confermato anche le condanne dell'ex ministro della Giustizia Anderson Torres (24 anni) e dell'ex deputato Alexandre Ramagem (16 anni), entrambi coinvolti nel complotto per mantenere Bolsonaro al potere dopo la sconfitta elettorale del 2022. 🔗 Leggi su Iltempo.it
