Bolsonaro definitiva la condanna a 27 anni per tentato golpe
Jair Bolsonaro resterà nella stanza riservata ai detenuti “speciali” del quartier generale della Policia Federal a Brasilia, dove inizierà a scontare la condanna a 27 anni e tre mesi per il tentativo di golpe dopo la sconfitta elettorale del 2022. Lo ha stabilito la Corte Suprema, dichiarando esaurite tutte le possibilità di ricorso e rendendo così definitiva la sentenza emessa a settembre nei confronti dell’ex presidente brasiliano. Bolsonaro è in detenzione cautelare per pericolo di fuga. Bolsonaro si trova in detenzione cautelare da sabato 22 novembre, dopo che la polizia ha accertato un suo tentativo di liberarsi con una saldatrice del braccialetto elettronico che monitorava i domiciliari concessi in estate. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Approfondisci con queste news
L’ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è stato arrestato dalla polizia federale brasiliana nella sua casa di Brasilia. Le forze dell’ordine hanno reso noto che l’ex capo di Stato, condannato a settembre a 27 anni e tre mesi per il tentativo di golpe dopo la sco - facebook.com Vai su Facebook
La #polizia federale brasiliana ha arrestato l’ex presidente Jair #Bolsonaro nella sua casa di #Brasilia. Il provvedimento, autorizzato dalla Corte #Suprema, è motivato da una presunta violazione degli arresti domiciliari. A settembre #Bolsonaro era stato con Vai su X
Bolsonaro, definitiva la condanna a 27 anni per tentato golpe - Dopo l’arresto per pericolo di fuga dai domiciliari, l’ex presidente brasiliano si trova in detenzione cautelare nella quartier generale della Policia Federal. Lo riporta msn.com
Bolsonaro ha esaurito i ricorsi, definitiva condanna a 27 anni per tentato golpe - L'ex presidente brasiliano si trova in detenzione cautelare da sabato scorso, dopo che la polizia federale ha accertato un suo tentativo di liberarsi del braccialetto elettronico che monitorava i ... Come scrive msn.com
Brasile, Bolsonaro condannato per tentato colpo di Stato: "Niente più ricorsi" - Condanna a Bolsonaro confermata: l’ex presidente dovrà scontare 27 anni per tentato colpo di Stato, dopo aver manomesso il braccialetto elettronico e esaurito tutti i ricorsi legali. Lo riporta notizie.it