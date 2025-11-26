bolsonaro definitiva la condanna a 27 anni per tentato golpe

Jair Bolsonaro resterà nella stanza riservata ai detenuti “speciali” del quartier generale della Policia Federal a Brasilia, dove inizierà a scontare la condanna a 27 anni e tre mesi per il tentativo di golpe dopo la sconfitta elettorale del 2022. Lo ha stabilito la Corte Suprema, dichiarando esaurite tutte le possibilità di ricorso e rendendo così definitiva la sentenza emessa a settembre nei confronti dell’ex presidente brasiliano. Bolsonaro è in detenzione cautelare per pericolo di fuga. Bolsonaro si trova in detenzione cautelare da sabato 22 novembre, dopo che la polizia ha accertato un suo tentativo di liberarsi con una saldatrice del braccialetto elettronico che monitorava i domiciliari concessi in estate. 🔗 Leggi su Lettera43.it

