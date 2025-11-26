Bologna ora serve la svolta europea | contro il Salisburgo è già un crocevia
Il Bologna torna a guardare all’Europa con l’urgenza di chi sa di non poter più sbagliare. La straordinaria corsa in campionato ha portato la squadra nelle zone più nobili della classifica, ma nella “Fase Campionato” dell’Europa League il ritmo è stato meno brillante. Cinque punti non bastano ancora per respirare, ma hanno permesso ai rossoblù di restare agganciati a quel famoso ottavo posto che garantirebbe l’accesso diretto agli ottavi di finale. La sfida contro un Salisburgo reduce da tre sconfitte e una sola vittoria nelle prime quattro gare offre l’occasione perfetta per cambiare passo, sia sul piano dei risultati sia sotto quello della consapevolezza internazionale. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
