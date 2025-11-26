Bolle di sapone da record | lo show BuBBles Revolution incanta Torino

Un'esperienza che sfida l'immaginazione sta per sbarcare a Torino. L'8 dicembre, il palcoscenico del Teatro Alfieri ospiterà Marco Zoppi e Rolanda, la coppia di artisti considerati tra i più grandi Bubble Artist del panorama mondiale, con il loro acclamato spettacolo “BuBBles Revolution”. Marco. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

