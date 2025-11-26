Bodo sotto la neve pista ghiacciata | rientro Juve a rischio dopo la notte in Norvegia

Stilejuventus.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus si è svegliata in una Bodo completamente imbiancata, con una situazione meteorologica che rischia di trasformare il normale rientro post-Champions in un piccolo caso logistico. La vittoria sul BodoGlimt non ha avuto ripercussioni sul campo, ma fuori dallo stadio lo scenario è molto diverso: la pista dell’aeroporto norvegese è stata dichiarata impraticabile a causa del ghiaccio, con decolli e atterraggi sospesi. Una notte tranquilla, un risveglio complicato. La squadra di Luciano Spalletti è rimasta a dormire in città, come da programma, dopo la partita di coppa. Al risveglio, però, la sorpresa: l’aeroporto di Bodo è rimasto bloccato dalle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

bodo sotto la neve pista ghiacciata rientro juve a rischio dopo la notte in norvegia

© Stilejuventus.com - Bodo sotto la neve, pista ghiacciata: rientro Juve a rischio dopo la notte in Norvegia

Scopri altri approfondimenti

Juve scongelata, l'aeroporto di Bodo no: bufera di neve, rientro a rischio - Il giorno dopo la partita, la città norvegese si è risvegliata ancora sotto la neve e con la pista dell’aeroporto ghiacciata. Si legge su msn.com

bodo sotto neve pistaBodo-Juventus, quanti gradi ci sono in Norvegia? Neve e gelo per la Champions - Juventus impegnata nella trasferta norvegese di Bodo, città scandinava in cui la neve non ha smesso di cadere nelle ultime ore. Segnala msn.com

bodo sotto neve pistaBodø Glimt-Juventus, tifosi bianconeri bloccati in aeroporto: pista ghiacciata e voli cancellati - Decolli e atterraggi potrebbero riprendere alle 12, orario in cui è previsto anche il decollo del charter della squadra bianconera ... Lo riporta torino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Bodo Sotto Neve Pista