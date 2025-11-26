Bodo sotto la neve pista ghiacciata | rientro Juve a rischio dopo la notte in Norvegia

La Juventus si è svegliata in una Bodo completamente imbiancata, con una situazione meteorologica che rischia di trasformare il normale rientro post-Champions in un piccolo caso logistico. La vittoria sul BodoGlimt non ha avuto ripercussioni sul campo, ma fuori dallo stadio lo scenario è molto diverso: la pista dell’aeroporto norvegese è stata dichiarata impraticabile a causa del ghiaccio, con decolli e atterraggi sospesi. Una notte tranquilla, un risveglio complicato. La squadra di Luciano Spalletti è rimasta a dormire in città, come da programma, dopo la partita di coppa. Al risveglio, però, la sorpresa: l’aeroporto di Bodo è rimasto bloccato dalle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Bodo sotto la neve, pista ghiacciata: rientro Juve a rischio dopo la notte in Norvegia

