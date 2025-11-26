Bodo-Juve 2-3 Spalletti ‘sfida’ il gelo per esultare al gol di David
(Adnkronos) – Luciano Spalletti lo aveva detto in conferenza stampa alla vigilia di Bodo-Juve: "Se ho freddo? Con me è dura, perché io sono stato cinque anni in Russia, ho fatto una figlia lì e mi piaceva stare lì. È una difficoltà reale per abitudini e rimbalzi e sicuramente pagheremo qualcosa, ma ci adatteremo". La . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
Juve sotto a Bodo? Primo goal in Champions per Blomberg, Spalletti ancora trafitto in terra norvegese ? - facebook.com Vai su Facebook
1’ | | We begin in Bodo. ! #BodoJuve [0-0] #UCL Vai su X
Bodo Glimt-Juventus 2-3, gol e highlights: la decide una rete di David al 91’ - Dopo aver mantenuto tre volte consecutivamente la porta inviolata tra novembre 2024 e gennaio di quest'anno (0- Scrive sport.sky.it
Champions: Bodo Glimt-Juventus 2-3 - Nella serata di Champions i bianconeri passano sul campo dei norvegesi del ... Segnala lapresse.it
Juventus-Bodo Glimt 3-2: Yildiz (7,5) entra e dà la scossa, Adzic (4,5) confuso. David (7) si sveglia ed è decisivo - 2 contro il Bodo Glimt su un campo insidioso come quello norvegese e in condizioni climatiche tutt'altro che semplici. Lo riporta msn.com