Bodø Glimt-Juventus 3-2 Yildiz a Sky Sport Non sapevo che non avrei giocato Sono qui per aiutare la squadra

Stilejuventus.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittoria della Juventus di questa sera contro il BodøGlimt passa tutta dai piedi e dalla testa di Kenan Yildiz. Il turco, numero 10 della Juventus, seppur ha giocato solamente la ripresa, ha inciso in maniera determinante per regalare ai bianconeri il primo successo in questa League Phase di Champions League. Oltre ad aver realizzato l’assist per il gol annullato a Miretti, ha propiziato il gol di David e servito il pallone per il gol di Mckennie. Dopo la partita è intervenuto a Sky Sport, nel corso della trasmissione Sky Calcio Champions, per prendersi i complimenti e rispondere alle domande da studio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

bod248 glimt juventus 3 2 yildiz a sky sport non sapevo che non avrei giocato sono qui per aiutare la squadra

© Stilejuventus.com - Bodø/Glimt-Juventus 3-2, Yildiz a Sky Sport Non sapevo che non avrei giocato. Sono qui per aiutare la squadra”

Scopri altri approfondimenti

bod248 glimt juventus 3Bodo Glimt-Juventus 2-3, gol e highlights: la decide una rete di David al 91’ - Dopo aver mantenuto tre volte consecutivamente la porta inviolata tra novembre 2024 e gennaio di quest'anno (0- sport.sky.it scrive

bod248 glimt juventus 3Juventus-Bodo Glimt 3-2: Yildiz (7,5) entra e dà la scossa, Adzic (4,5) confuso. David (7) si sveglia ed è decisivo - 2 contro il Bodo Glimt su un campo insidioso come quello norvegese e in condizioni climatiche tutt'altro che semplici. Lo riporta msn.com

bod248 glimt juventus 3Champions: Bodo Glimt-Juventus 2-3 - Nella serata di Champions i bianconeri passano sul campo dei norvegesi del ... Secondo lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Bod248 Glimt Juventus 3