La vittoria della Juventus di questa sera contro il BodøGlimt passa tutta dai piedi e dalla testa di Kenan Yildiz. Il turco, numero 10 della Juventus, seppur ha giocato solamente la ripresa, ha inciso in maniera determinante per regalare ai bianconeri il primo successo in questa League Phase di Champions League. Oltre ad aver realizzato l’assist per il gol annullato a Miretti, ha propiziato il gol di David e servito il pallone per il gol di Mckennie. Dopo la partita è intervenuto a Sky Sport, nel corso della trasmissione Sky Calcio Champions, per prendersi i complimenti e rispondere alle domande da studio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Bodø/Glimt-Juventus 3-2, Yildiz a Sky Sport Non sapevo che non avrei giocato. Sono qui per aiutare la squadra”