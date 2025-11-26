Prima vittoria in Champions League per la Juventus di Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero, appena dopo la fine della partita contro il BodøGlimt, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Le prime dichiarazioni sono state le seguenti: “ Questa è una vittoria importante per i giocatori, se la meritano, e per la gente che è venuta fin qui facendo tre scali “. Subito dopo parla delle sue scelte di formazione: “ Non si tratta di scelte, ma di far crescere tutta la squadra. Sono felice perché ho visto i miei calciatori con una faccia più rilassata. Sono persone che soffrono, non sono menefreghisti come si vorrebbe far pensare”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Bodø/Glimt-Juventus 2-3, Spalletti a Sky Sport: “Una vittoria importante. Ho visto i miei giocatori con una faccia più rilassata”