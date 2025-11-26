Bodø Glimt-Juventus 2-3 Spalletti a Sky Sport | Una vittoria importante Ho visto i miei giocatori con una faccia più rilassata
Prima vittoria in Champions League per la Juventus di Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero, appena dopo la fine della partita contro il BodøGlimt, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Le prime dichiarazioni sono state le seguenti: “ Questa è una vittoria importante per i giocatori, se la meritano, e per la gente che è venuta fin qui facendo tre scali “. Subito dopo parla delle sue scelte di formazione: “ Non si tratta di scelte, ma di far crescere tutta la squadra. Sono felice perché ho visto i miei calciatori con una faccia più rilassata. Sono persone che soffrono, non sono menefreghisti come si vorrebbe far pensare”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
FT: Bodø/Glimt 2-3 Juventus!!! 3 goals, 3 points. 1st Champions league win this season, first ever win in Norway. First goal for Openda, David’s second for the Bianconeri. FINO ALLA FUCKING FINE RAGAZZI!! ONWARDS AND UPWARDS FORZA JUVE SEMP Vai su X
Champions League, dopo 45' Napoli-Qarabag 0-0 e Bodo Glimt-Juventus 1-0 Domani sfida Atletico Madrid-Inter e Eintracht-Atalanta. Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-champions-league-girone-unico-q - facebook.com Vai su Facebook
Bodo Glimt-Juventus 2-3, gol e highlights: la decide una rete di David al 91’ - Dopo aver mantenuto tre volte consecutivamente la porta inviolata tra novembre 2024 e gennaio di quest'anno (0- Secondo sport.sky.it
LIVE Bodø/Glimt-Juventus 2-3, Champions League calcio in DIRETTA: David firma la rete che vale la prima vittoria, Yildiz decisivo dalla panchina - 57 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! Si legge su oasport.it
Bodø/Glimt–Juventus 2-3, le pagelle dei bianconeri: rimonta e carattere - La Juventus soffre un primo tempo pieno di errori ma ribalta tutto nella ripresa grazie ai cambi e a una reazione di carattere. Si legge su soccermagazine.it