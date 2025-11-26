Bodø Glimt-Juventus 2-3 Spalletti a Sky Sport | Una vittoria importante Ho visto i miei giocatori con una faccia più rilassata

Stilejuventus.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima vittoria in Champions League per la Juventus di Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero, appena dopo la fine della partita contro il BodøGlimt, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Le prime dichiarazioni sono state le seguenti: “ Questa è una vittoria importante per i giocatori, se la meritano, e per la gente che è venuta fin qui facendo tre scali “. Subito dopo parla delle sue scelte di formazione: “ Non si tratta di scelte, ma di far crescere tutta la squadra. Sono felice perché ho visto i miei calciatori con una faccia più rilassata. Sono persone che soffrono, non sono menefreghisti come si vorrebbe far pensare”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

bod248 glimt juventus 2 3 spalletti a sky sport una vittoria importante ho visto i miei giocatori con una faccia pi249 rilassata

© Stilejuventus.com - Bodø/Glimt-Juventus 2-3, Spalletti a Sky Sport: “Una vittoria importante. Ho visto i miei giocatori con una faccia più rilassata”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

bod248 glimt juventus 2Bodo Glimt-Juventus 2-3, gol e highlights: la decide una rete di David al 91’ - Dopo aver mantenuto tre volte consecutivamente la porta inviolata tra novembre 2024 e gennaio di quest'anno (0- Secondo sport.sky.it

bod248 glimt juventus 2LIVE Bodø/Glimt-Juventus 2-3, Champions League calcio in DIRETTA: David firma la rete che vale la prima vittoria, Yildiz decisivo dalla panchina - 57 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! Si legge su oasport.it

bod248 glimt juventus 2Bodø/Glimt–Juventus 2-3, le pagelle dei bianconeri: rimonta e carattere - La Juventus soffre un primo tempo pieno di errori ma ribalta tutto nella ripresa grazie ai cambi e a una reazione di carattere. Si legge su soccermagazine.it

Cerca Video su questo argomento: Bod248 Glimt Juventus 2