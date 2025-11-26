Bodo Glimt-Juventus 2-3 David regala la prima vittoria in Champions alla Signora
Bodo (Norvegia), 25 novembre 2025 - La Juventus deve sudare le proverbiali sette camicie per strappare il primo successo di questa stagione in Champions League. Finisce 3-2, con la rete decisiva di David nel primo dei sei minuti di recupero. Succede di tutto all'Aspmyra Stadion, dove a portarsi in vantaggio è il BodoGlimt nel primo tempo grazie a Blomberg. Nella ripresa, con l'ingresso di Yildiz, è tutta un'altra musica: nel giro di 11 minuti i bianconeri ribaltano la situazione con Openda (primo gol in questa annata) e McKennie. Madama potrebbe dilagare, ma Haikin tiene in piedi i suoi e nel finale Cabal regala un rigore agli avversari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
