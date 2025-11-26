Bodo Glimt Juve, l’analisi di Baridon dopo la vittoria: primo tempo negativo, poi Yildiz cambia la partita ma la squadra deve fare uno step mentale. La vittoria rocambolesca per 3-2 conquistata dalla Juventus sul campo del Bodo Glimt è ossigeno puro per la classifica di Champions League e per il morale. Tuttavia, l’analisi del match non può prescindere dai due volti mostrati dalla squadra di Luciano Spalletti. Se il risultato era fondamentale e l’obiettivo è stato centrato, la prestazione ha vissuto di luci e ombre nette. A commentare a caldo l’andamento della gara è stato Marco Baridon, che ha sottolineato l’impatto devastante di un singolo giocatore sull’economia del match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bodo Glimt Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Come una sostituzione può cambiarti la partita. Questa Juventus deve fare un passo avanti in questa cosa» – VIDEO