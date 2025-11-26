Bodo Glimt Juve Marco Baridon a caldissimo | Come una sostituzione può cambiarti la partita Questa Juventus deve fare un passo avanti in questa cosa – VIDEO
Bodo Glimt Juve, l’analisi di Baridon dopo la vittoria: primo tempo negativo, poi Yildiz cambia la partita ma la squadra deve fare uno step mentale. La vittoria rocambolesca per 3-2 conquistata dalla Juventus sul campo del Bodo Glimt è ossigeno puro per la classifica di Champions League e per il morale. Tuttavia, l’analisi del match non può prescindere dai due volti mostrati dalla squadra di Luciano Spalletti. Se il risultato era fondamentale e l’obiettivo è stato centrato, la prestazione ha vissuto di luci e ombre nette. A commentare a caldo l’andamento della gara è stato Marco Baridon, che ha sottolineato l’impatto devastante di un singolo giocatore sull’economia del match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
Bodo Glimt-Juventus, Yildiz inventa per il gol del 3-2 dei bianconeri al 91' #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague Vai su X
?Spalletti dopo Bodo Glimt-Juve: "Una vittoria importante per i giocatori e i tifosi. Dobbiamo essere questi" - facebook.com Vai su Facebook
Bodo Glimt Juve, la vittoria è oro: importante incasso economico per la Vecchia Signora ma non solo. Cosa c’è dietro ai tre punti di ieri - Bodo Glimt Juve, il successo in Norvegia porta 2,1 milioni nelle casse bianconere: la corsa al playoff è più accessibile, è l’obiettivo minimo La folle notte dell’Aspmyra Stadion, conclusasi con un ro ... Come scrive juventusnews24.com
Highlights Gol Bodo Glimt Juve: le immagini del match – VIDEO - Le immagini salienti del match della quinta giornata di Champions La Juve affronta il Bodo Glimt, con il match di Champions Leag ... Come scrive juventusnews24.com
Juventus, da Bodo: partita a rischio rinvio? L'esempio della Primavera, le condizioni del campo e la procedura - Si avvicina la sfida tra Bodo Glimt e Juventus, in programma questa sera all'Aspmyra Stadion alle ore 21. Lo riporta calciomercato.com