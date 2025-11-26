Bodo Glimt Juve la vittoria è oro | importante incasso economico per la Vecchia Signora ma non solo Cosa c’è dietro ai tre punti di ieri

Juventusnews24.com | 26 nov 2025

Bodo Glimt Juve, il successo in Norvegia porta 2,1 milioni nelle casse bianconere: la corsa al playoff è più accessibile, è l’obiettivo minimo. La folle notte dell’ Aspmyra Stadion, conclusasi con un rocambolesco  3-2  in favore della  Juventus  grazie alla rete decisiva di  Jonathan David  in pieno recupero, non ha portato in dote solamente tre punti vitali per la classifica o un’iniezione di fiducia per il morale. La vittoria ottenuta nel gelo della  Norvegia  ha un peso specifico enorme anche sotto il profilo economico, un aspetto che la nuova dirigenza guidata dall’Amministratore Delegato  Damien Comolli  monitora con estrema attenzione in questa fase di ristrutturazione societaria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

