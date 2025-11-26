Bodo Glimt Juve la vittoria è oro | importante incasso economico per la Vecchia Signora ma non solo Cosa c’è dietro ai tre punti di ieri

Bodo Glimt Juve, il successo in Norvegia porta 2,1 milioni nelle casse bianconere: la corsa al playoff è più accessibile, è l'obiettivo minimo. La folle notte dell' Aspmyra Stadion, conclusasi con un rocambolesco 3-2 in favore della Juventus grazie alla rete decisiva di Jonathan David in pieno recupero, non ha portato in dote solamente tre punti vitali per la classifica o un'iniezione di fiducia per il morale. La vittoria ottenuta nel gelo della Norvegia ha un peso specifico enorme anche sotto il profilo economico, un aspetto che la nuova dirigenza guidata dall'Amministratore Delegato Damien Comolli monitora con estrema attenzione in questa fase di ristrutturazione societaria.

