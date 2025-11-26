Bodo Glimt Juve il club bianconero ringrazia i tifosi al seguito della squadra in Norvegia | il messaggio dopo il match di Champions – FOTO

Bodo Glimt Juve, la società ringrazia i 500 eroi che hanno sfidato il gelo: un messaggio su X celebra la passione infinita del popolo bianconero. La notte magica e gelida dell’ Aspmyra Stadion ha regalato alla Juventus tre punti vitali per il cammino in Champions League, ottenuti grazie a una rimonta di cuore e nervi firmata dalle reti di Loïs Openda, Weston McKennie e Jonathan David. Ma la vittoria per 3-2 contro il Bodo Glimt non è stata solo un successo sportivo; è stata la celebrazione di un senso di appartenenza che non conosce confini geografici o climatici. Sugli spalti dell’impianto norvegese, sfidando temperature percepite vicine ai -8 gradi, il vento tagliente e la neve incessante, c’erano circa 500 tifosi bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

