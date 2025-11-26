Bodo Glimt Juve il club bianconero ringrazia i tifosi al seguito della squadra in Norvegia | il messaggio dopo il match di Champions – FOTO
Bodo Glimt Juve, la società ringrazia i 500 eroi che hanno sfidato il gelo: un messaggio su X celebra la passione infinita del popolo bianconero. La notte magica e gelida dell’ Aspmyra Stadion ha regalato alla Juventus tre punti vitali per il cammino in Champions League, ottenuti grazie a una rimonta di cuore e nervi firmata dalle reti di Loïs Openda, Weston McKennie e Jonathan David. Ma la vittoria per 3-2 contro il Bodo Glimt non è stata solo un successo sportivo; è stata la celebrazione di un senso di appartenenza che non conosce confini geografici o climatici. Sugli spalti dell’impianto norvegese, sfidando temperature percepite vicine ai -8 gradi, il vento tagliente e la neve incessante, c’erano circa 500 tifosi bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Juve, i giocatori in partenza tra abbracci e selfie dopo la vittoria Champions contro il Bodo Glimt - facebook.com Vai su Facebook
Highlights Bodo Glimt-Juventus 2-3: Yildiz imprendibile, David si sblocca Vai su X
Conceicao scrive alla Juventus dopo il successo col Bodo Glimt: messaggio del portoghese che gasa i tifosi – FOTO - Le sue dichiarazioni Tre parole che racchiudono la storia di un club e l’essenza di una partita pazza, ... Segnala juventusnews24.com
Spalletti contento due volte dopo Bodo Glimt Juve: può sorridere e guardare con maggiore ottimismo al futuro per questi motivi. L’analisi - Spalletti esulta per i tre punti su un campo difficile e per aver allargato la rosa dei protagonisti con i gol di Openda e David. Si legge su juventusnews24.com
Bodo Glimt-Juventus 2-3, gol e highlights: la decide una rete di David al 91’ - Dopo aver mantenuto tre volte consecutivamente la porta inviolata tra novembre 2024 e gennaio di quest'anno (0- Segnala sport.sky.it