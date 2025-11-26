Bodo Glimt Juve Andrea Bargione convinto a metà | Un primo tempo irrispettoso ed una Juventus ancora troppo aggrappata alle individualità – VIDEO

Bodo Glimt Juve, Andrea Bargione ha commentato così il successo per 3-2 dei bianconeri in Champions League – VIDEO. Andrea Bargione, nella puntata di Ma che partita hai visto dopo Bodo Glimt Juve, ha analizzato così della vittoria dei bianconeri per 3-2 in Champions League. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) Queste le sue dichiarazioni sul primo tempo della squadra di Spalletti, che è riuscita però con la sua reazione nella ripresa a ribaltare la partita.

