Boccia paralimpica successo della Lupus | due ori e un argento al Memorial Karol Agostino

LECCE – L’Asd Lupus 2014 ha inaugurato la stagione sportiva 2026 con un’entusiasmante trasferta a Gioia Tauro, in terra calabrese, partecipando alla prima edizione della gara nazionale di boccia paralimpica individuale “Memorial Karol Agostino”. L’evento ha visto la partecipazione dei migliori. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

