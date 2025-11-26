Boccia diffidata dall’utilizzo del logo di Montecitorio sui suoi social

I profili social di Maria Rosaria Boccia negli ultimi tempi si sono riempiti di card e immagini che riportano in primo piano il logo della Camera dei deputati, utilizzato per promuovere iniziative, messaggi motivazionali e per rivendicare il ruolo di «ideatrice» degli intergruppi dedicati alla «cultura della bellezza» e alla dieta mediterranea. Una mossa che, secondo quanto riportato dall’ Adnkronos, avrebbe portato gli uffici di Montecitorio ad avviare una procedura per diffidare l’imprenditrice dall’utilizzo dei loghi. View this post on Instagram A post shared by Maria Rosaria Boccia (@mariarosariaboccia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

