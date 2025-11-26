Maria Rosaria Boccia nuovamente al centro delle polemiche. Negli ultimi giorni i profili social dell’influencer hanno ospitato numerosi contenuti in cui compare in modo evidente il logo della Camera dei Deputati. Le immagini e le card pubblicate riguardano iniziative, messaggi ai follower e riferimenti al suo ruolo di “ideatrice” di intergruppi parlamentari dedicati alla “cultura della bellezza” ( medicina estetica ) e alla dieta mediterranea. Una ricognizione effettuata dall’ Adnkronos ha individuato più di dieci post con queste caratteristiche in un arco temporale ristretto, dettaglio che non è passato inosservato La grafica utilizzata, spesso accompagnata da fotografie di Boccia mentre mostra atti parlamentari o con lo sfondo della scritta “Camera dei deputati”, richiama lo stile delle comunicazioni ufficiali dell’istituzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Boccia ancora nei guai: il logo della Camera per diete e ritocchini