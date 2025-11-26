Bocce In Serie B l’atteso derby ha regalato emozioni e spettacolo Il Litorale supera i cugini del Fossone Match equilibrato deciso nel finale

E’ del Litorale di Marina il derby di bocce nella prima giornata della Serie B, girone 1 ovest, bocce in volo. La squadra del ct Antonio Bandoni si impone 12-10 su quella dei cugini del Fossone del presidente Paolo Vatteroni (arbitri Antonio Lombardi e Costantino Arba). Primo turno equilibrato (gli incontri si disputano sulla distanza dei tre turni) con i marinelli Giacomo Crovo-Fulvio Lazzini e Thomas Cevasco-Maurizio Baracchini che rispettivamente hanno la meglio su Lido Clerici-Sergio Pomeri (12-2) e su Tiziano Micheli-Adrianio Manfredi (11-9) nelle prima e seconda coppia; mentre nell’individuale il fossonese Mauro Levaggi batte Ugo Bianchi (7-11) e i compagni della terna (Franco Dogliani-Daniele Basso-Simone Medica) rifilano uno 0-13 ai marinelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

