Boban sulla sfida con l’Atletico Madrid | Sarà una partita molto difficile per l’Inter Milano? Mi ha cambiato la vita…

Inter News 24 Boban, ex calciatore, ha analizzato la difficile situazione dell’Inter in vista della sfida di Champions League con l’Atletico Madrid. Intervenuto negli studi di Sky Sport, Zvonimir Boban ha parlato della sfida di stasera tra Atletico Madrid e Inter, analizzando la situazione della squadra nerazzurra dopo la sconfitta nel derby: SOFFERENZE IN CAMPO – «Sarà una partita molto difficile per l’Inter dopo il derby perso: sì hai giocato meglio ma l’hai perso. Ed è doloroso.». Boban ha sottolineato come la sconfitta nel derby, nonostante una prestazione migliore, sia stata particolarmente difficile da digerire. 🔗 Leggi su Internews24.com

