Bmw Z4 Final Edition | l' ultima interpretazione della roadster bavarese

Per celebrare l'uscita di produzione della celebre due posti sportiva del marchio tedesco prevista per il prossimo mese di marzo, Bmw svela una versione speciale della due posti destinata a diventare un pezzo da collezione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bmw Z4 Final Edition: l'ultima interpretazione della roadster bavarese

