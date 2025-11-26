Bmw X1 23d | così il diesel ha carattere Come va e quanto consuma

Al volante della versione a gasolio più performante del Suv compatto bavarese. In autostrada viaggia in maniera comoda ed efficiente, tra le curve sorprende con un ottimo comportamento dinamico. E il motore è un diesel a regola d'arte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bmw X1 23d: così il diesel ha carattere. Come va e quanto consuma

Bmw X1 23d xDrive MSport, dimensioni e motore che servono - ci sono infatti tutte doti di maneggevolezza e facilità di guida delle tradizionali 'compatte' della Casa di Monaco. Lo riporta ansa.it

La prova su strada della BMW X1 nella versione Msport, con motore mild hybrid Diesel da 211 cavalli. Consumi, dotazioni, prezzi - La X1 è partita nel 2009 con linee un po’ estrose per l’epoca e qualche problema di qualità, si è rinnovata con la seconda serie del 2015 dallo stile elegante da X3 in scala ridotta e, ora, l’ultima ... Come scrive motorbox.com

BMW X1 xDrive 23d 2010 : tutti i dettagli sull'auto (204 cv, 5 Porte, 4 ruote motrice permanente) - Scoprite nel dettaglio tutte le informazioni tecniche e il prezzo del veicolo BMW X1: Diesel, 204 cv (150 kw), Cambio meccanico 6 rapports, 5 Porte, 4 ruote motrice permanente Consultate facilmente i ... Lo riporta bonus.ch