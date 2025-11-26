Bloomberg | Witkoff suggerì all' inviato del Cremlino come presentare il piano di pace a Trump | La replica | Vogliono ostacolare le relazioni Russia-Usa già difficili

Il presidente americano difende l'operato del suo delegato per le trattative per la pace in Ucraina: "Format standard di negoziazione". Mosca: "Non siamo coinvolti nella fuga di notizie". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bloomberg: "Witkoff suggerì all'inviato del Cremlino come presentare il piano di pace a Trump" | La replica: "Vogliono ostacolare le relazioni Russia-Usa, già difficili"

Approfondisci con queste news

UCRAINA | 'Witkoff suggerì al Cremlino come presentare piano pace a Trump'. Bloomberg pubblica trascrizione telefonata con Ushakov - facebook.com Vai su Facebook

'Witkoff suggerì al Cremlino come presentare piano pace a Trump'. Bloomberg pubblica trascrizione telefonata con Ushakov Vai su X

Ucraina, Bloomberg: «Witkoff disse a Ushakov che Kiev doveva cedere territori». Trump: «È solo negoziazione» - La trascrizione della telefonata tra l'inviato Usa e il consigliere di Putin crea qualche imbarazzo tra i repubblicani. Da open.online

Guerra Ucraina, Trump: i russi stanno facendo concessioni a Kiev per la pace. E l'inviato speciale Usa andrà da Putin - Donald Trump difende l'operato di Steve Witkoff, dopo la diffusione da parte di Bloomberg della trascrizione della telefonata tra il suo inviato speciale e Yuri Ushakov, il consigliere diplomatico di ... Scrive leggo.it

Witkoff ha suggerito alla Russia come convincere Trump sul piano Ucraina - L'inviato americano ha detto al suo omologo russo Ushakov di lusingare il presidente americano «come un vero uomo di pace», anticipandogli che gli Usa erano aperti a sostenere concessioni territoriali ... Secondo msn.com