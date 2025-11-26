Blonde d’Aquitanie la carne francese che ha trovato casa in Piemonte
Si è chiuso al Teatro7 Lab di Milano il progetto triennale “Blonde d’Aquitaine: European Beef Excellence”, cofinanziato dall’Unione Europea e gestito da Asprocarne Piemonte e France Blonde d’Aquitaine Sélection. Un evento che ha provato a mettere ordine in tre anni di attività promozionali della razza bovina da carne originaria del sud-ovest della Francia, nata ufficialmente nel 1962 dalla fusione di tre razze (Garonnaise, Quercy e Blonde des Pyrénées) e molto diffusa anche in Italia, dove la richiesta di carne è superiore alle risorse autoctone e dove la Blonde d’Aquitaine ha trovato un territorio d'elezione, specialmente in Piemonte, per le sue carni magre, tenere e delicate grazie alla conformazione genetica e alla particolare struttura muscolare fine di questi animali e al rigoroso sistema di controllo che ne garantisce l'eccellenza lungo tutta la filiera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
