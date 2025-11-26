Bloccata in casa per il maltempo salvata insieme ai suoi cani e gatti
Una squadra dei vigili del fuoco di Salerno è intervenuta poco dopo le 15 di ieri, a San Marzano sul Sarno, per prestare soccorso a una donna rimasta isolata in casa a causa delle forti piogge delle ultime ore. La persona, impossibilitata ad abbandonare la propria abitazione, è stata evacuata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
