Bloccata in casa per il maltempo salvata insieme ai suoi cani e gatti

Salernotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una squadra dei vigili del fuoco di Salerno è intervenuta poco dopo le 15 di ieri, a San Marzano sul Sarno, per prestare soccorso a una donna rimasta isolata in casa a causa delle forti piogge delle ultime ore. La persona, impossibilitata ad abbandonare la propria abitazione, è stata evacuata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

