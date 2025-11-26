Blocca una donna in strada e la palpeggia | scatta l' arresto per violenza sessuale

Foggiatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Blocca una donna in strada e la palpeggia, poi si scaglia contro i carabinieri intervenuti. Accade a Torremaggiore, dove i carabinieri della Compagnia di San Severo, con il supporto dei militari della Compagnia di Intervento Operativo dell’11° Reggimento Carabinieri di Bari, hanno arrestato in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Pralboino, palpeggia una donna che porta a passeggio al cane: arrestato 26enne - L’episodio è accaduto a Pralbolino, nel Bresciano: un indiano di 26 anni, irregolare sul territorio, avrebbe ... Scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Blocca Donna Strada Palpeggia