Blocca una donna in strada e la palpeggia | scatta l' arresto per violenza sessuale
Blocca una donna in strada e la palpeggia, poi si scaglia contro i carabinieri intervenuti. Accade a Torremaggiore, dove i carabinieri della Compagnia di San Severo, con il supporto dei militari della Compagnia di Intervento Operativo dell’11° Reggimento Carabinieri di Bari, hanno arrestato in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
