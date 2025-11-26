Davide Frattesi non riesce a trovare spazio nemmeno con Chivu e sembra pronto a lasciare l’Inter: Marotta ha in mente uno scambio pazzesco. In casa Inter ritrovarsi ad analizzare la sconfitta rimediata nel derby non è certamente facile. Lautaro e compagni hanno avuto tante occasioni per segnare, tra cui i due pali e il rigore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Blitz Marotta, incontro e scambio: Frattesi non vede l’ora