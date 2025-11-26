Blitz Marotta incontro e scambio | Frattesi non vede l’ora

Calcionews24.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davide Frattesi non riesce a trovare spazio nemmeno con Chivu e sembra pronto a lasciare l’Inter: Marotta ha in mente uno scambio pazzesco. In casa Inter ritrovarsi ad analizzare la sconfitta rimediata nel derby non è certamente facile. Lautaro e compagni hanno avuto tante occasioni per segnare, tra cui i due pali e il rigore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

blitz marotta incontro e scambio frattesi non vede l8217ora

© Calcionews24.com - Blitz Marotta, incontro e scambio: Frattesi non vede l’ora

Contenuti che potrebbero interessarti

blitz marotta incontro scambioBlitz Marotta, incontro e scambio: Frattesi non vede l’ora - Davide Frattesi non riesce a trovare spazio nemmeno con Chivu e sembra pronto a lasciare l’Inter: Marotta ha in mente uno scambio pazzesco. Come scrive calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Blitz Marotta Incontro Scambio