Blitz della Finanza 7mila profumi falsi intercettati nel Milanese | il camion carico pronto per Natale

Milanotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un camion proveniente dall'Est Europa rintracciato nel Milanese con a bordo quasi 7mila boccette di profumo contraffatte. Quasi 7mila boccette false La guardia di finanza della Compagnia di Rho ha fermato un autoarticolato nella zona industriale di Cornaredo. A bordo del mezzo c'erano quattro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

