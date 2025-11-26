Blitz della Finanza 7mila profumi falsi intercettati nel Milanese | il camion carico pronto per Natale
Un camion proveniente dall'Est Europa rintracciato nel Milanese con a bordo quasi 7mila boccette di profumo contraffatte. Quasi 7mila boccette false La guardia di finanza della Compagnia di Rho ha fermato un autoarticolato nella zona industriale di Cornaredo. A bordo del mezzo c'erano quattro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
