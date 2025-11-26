Black Friday uno studio del Journal of Macromarketing rivela | L’acquisto compulsivo è un comportamento patologico

Spinge le persone ad acquistare ciò che non avevano programmato, intensificando il desiderio di avere prodotti in sconto e a tempo limitato e così intaccando i loro risparmi. Può provocare emozioni intense e negative come rabbia e frustrazione, sia per la paura di perdere una presunta opportunità, sia per la realizzazione di aver comprato una cosa inutile e sbagliata. Infine, rischia di impattare sulle persone psicologicamente fragili e con meno autocontrollo e al tempo stesso può persino indurre le persone a mettere in atto comportamenti socialmente “devianti” pur di raggiungere lo sconto. Per gli studiosi di psicologia sociale e del consumo, insomma, il Black Friday – divenuto ormai una Black Week – rischia di produrre una serie di effetti psicologici nefasti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Black Friday, uno studio del Journal of Macromarketing rivela: “L’acquisto compulsivo è un comportamento patologico”

Contenuti che potrebbero interessarti

La guida al Black Friday Amazon per non perdersi tra migliaia di sconti e sfruttare le offerte migliori! - facebook.com Vai su Facebook

Black Friday, i romani approfittano degli sconti e anticipano i regali di Natale ift.tt/bUKk9iq Vai su X

Black Friday, uno studio del Journal of Macromarketing rivela: “L’acquisto compulsivo è un comportamento patologico” - Spinge le persone ad acquistare ciò che non avevano programmato, intensificando il desiderio di avere prodotti in sconto e a tempo limitato e così intaccando i loro risparmi. Da ilfattoquotidiano.it

Black Friday, uno studio rileva dove e quando è davvero un buon affare - Siamo nel pieno del Black Friday, il famoso venerdì che negli Usa segue il giovedì della festa del Ringraziamento ed è storicamente usata per i primi acquisti natalizi. Come scrive panorama.it

Le stampanti in offerta Black Friday - Focus.it - Le stampanti in offerta Black Friday: la guida ragionata di Focus alle stampanti e multifunzione davvero interessanti durante il Black Friday. focus.it scrive