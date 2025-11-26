Black Friday | nel lusso e nello sport non solo sconti ma fino al 30% del fatturato

Non più un semplice appuntamento di offerte, ma un banco di prova per la maturità strategica dei brand. Il Black Friday si conferma un crocevia in cui convergono branding, marginalità, customer experience e gestione dello stock. E secondo l’analisi di 24ORE Business School, digital business school del Gruppo Digit’Ed (Nextalia), a vincere sono le aziende capaci di affrontare il periodo con visione, dati e competenze manageriali evolute. Per i brand di lusso, moda e sport, il Black Friday rappresenta ormai l’avvio delle cinque settimane più rilevanti dell’anno. “In questo periodo può generarsi fino al 30% del fatturato annuale”, sottolinea Francesco Tombolini, senior luxury advisor e Direttore dei Master Lusso e Fashion di 24ORE Business School. 🔗 Leggi su Ildenaro.it