Black Friday | nel lusso e nello sport non solo sconti ma fino al 30% del fatturato

Ildenaro.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non più un semplice appuntamento di offerte, ma un banco di prova per la maturità strategica dei brand.  Il Black Friday  si conferma un crocevia in cui convergono branding, marginalità, customer experience e gestione dello stock. E secondo l’analisi di  24ORE Business School,  digital business school del  Gruppo Digit’Ed (Nextalia), a vincere sono le aziende capaci di affrontare il periodo con visione, dati e competenze manageriali evolute. Per i brand di lusso, moda e sport, il Black Friday rappresenta ormai l’avvio delle cinque settimane più rilevanti dell’anno. “In questo periodo può generarsi fino al 30% del fatturato annuale”, sottolinea  Francesco Tombolini,  senior luxury advisor e Direttore dei Master Lusso e Fashion di 24ORE Business School. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

