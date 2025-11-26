Black Friday | nel lusso e nello sport non solo sconti ma fino al 30% del fatturato
Non più un semplice appuntamento di offerte, ma un banco di prova per la maturità strategica dei brand. Il Black Friday si conferma un crocevia in cui convergono branding, marginalità, customer experience e gestione dello stock. E secondo l’analisi di 24ORE Business School, digital business school del Gruppo Digit’Ed (Nextalia), a vincere sono le aziende capaci di affrontare il periodo con visione, dati e competenze manageriali evolute. Per i brand di lusso, moda e sport, il Black Friday rappresenta ormai l’avvio delle cinque settimane più rilevanti dell’anno. “In questo periodo può generarsi fino al 30% del fatturato annuale”, sottolinea Francesco Tombolini, senior luxury advisor e Direttore dei Master Lusso e Fashion di 24ORE Business School. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
BLACK FRIDAY WEEK – È IL MOMENTO DI AGIRE! OFFERTE FORMATIVE MAI VISTE PRIMA! La Black Friday Week è ufficialmente iniziata e con Nea Formazione hai 7 giorni per trasformare il tuo futuro… spendendo molto meno! Formazione di qualit - facebook.com Vai su Facebook
Black Friday, i romani approfittano degli sconti e anticipano i regali di Natale ift.tt/bUKk9iq Vai su X
Tra black friday e Natale per lusso moda e sport 30% fatturato - Per i brand di lusso, moda e sport, il Black Friday rappresenta ormai l'avvio delle cinque settimane più rilevanti dell'anno. Da msn.com
Black Friday: nel lusso e nello sport non solo sconti ma fino al 30% del fatturato - Black Friday: nel lusso e nello sport non solo sconti ma fino al 30% del fatturato Non più un semplice appuntamento di offerte, ma un banco di prova per la maturità strategica dei brand. Riporta gazzettadiparma.it
Lusso e sport, Black Friday: non solo sconti ma fino al 30% fatturato - Per i brand di lusso, moda e sport, il Black Friday rappresenta ormai l’avvio delle cinque settimane più rilevanti dell’anno. Lo riporta teleborsa.it