black friday italiani pronti a spendere 3 miliardi di euro in elettrodomestici

Si preannuncia un Black Friday da record per il carrello degli elettrodomestici degli italiani. In occasione dei prossimi Black Friday ( 28 novembre ) e Cyber Monday (1 dicembre), le famiglie del Belpaese stileranno una lista della spesa da circa 233 euro a testa in media, per una spesa complessiva che sfiorerà i 3 miliardi di euro. È quanto emerge da un’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research. I dati in Italia. Ad avere già le idee chiare sono circa 13 milioni di italiani, che dichiarano di voler approfittare delle offerte per acquistare uno o più elettrodomestici. A questi si aggiunge un’ampia fetta di consumatori “indecisi”: altri 20 milioni affermano che decideranno all’ultimo minuto, in base agli sconti realmente disponibili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
