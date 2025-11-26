Black Friday e Cyber Monday 2025 da 82,5 milioni di euro

I DATI. Per la prima volta il commercio fisico supera l’online, spesa pro capite a 290 euro a Bergamo, oltre la media nazionale (268 euro). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

