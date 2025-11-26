black friday cresce in lombardia il numero dei negozi che aderiscono

Milano, 26 novembre 2025 – Con il Black Friday incrementi delle vendite soprattutto per gli specialisti online: 238 milioni di euro per Milano, Monza Brianza, Lodi, + 7% rispetto al 2024. Lo rileva l'analisi del Centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza assieme ai risultati del sondaggio di Confcommercio MiLoMB (dati elaborati sempre dal Centro Studi) con le risposte di 312 imprese: il 90% fino a 9 addetti e il 70% da Milano ed Area metropolitana. Le imprese che hanno risposto al sondaggio sono soprattutto - 52,9% - negozi al dettaglio non alimentare. Dai dati del sondaggio emerge che il 32% delle attività commerciali effettua le promozioni per il Black Friday con uno sconto su prodottiservizi in prevalenza fra il 15 e il 30% (per il 61%); fino al 15% per il 22% delle imprese e superiore al 30% per il 17%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

