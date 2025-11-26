Black Friday a Milano | vendite previste da 238 milioni di euro ma incide sul Natale dovrebbe avere una durata limitata

Come ogni anno, anche in questo 2025 il Black Friday darà impulso al settore delle vendite, specie quelle online. La stima prevede una crescita pari a 238 milioni di euro totali per le imprese di Milano, Monza e Lodi, in aumento del 7% rispetto al 2024. Sono i dati rilevati dal Centro studi di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

