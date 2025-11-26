Black Friday 2025 in Toscana cresce l’attesa per gli acquisti
FIRENZE – Il Black Friday 2025 in Toscana attirerà la maggior parte dei consumatori. Secondo l’indagine realizzata da Format Research per Confcommercio Toscana, il 66,1% degli intervistati ha dichiarato che farà acquisti durante la settimana di sconti. Una quota leggermente più bassa rispetto alla media nazionale, ma comunque sufficiente a confermare l’interesse per le promozioni di fine novembre. Il 15,8% dei cittadini toscani afferma di non voler partecipare, mentre quasi uno su cinque (18,2%) è ancora incerto e potrebbe decidere all’ultimo momento. La percentuale finale di adesioni potrebbe quindi aumentare rispetto alle stime iniziali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
