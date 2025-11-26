Black Friday 2025 in Toscana cresce l’attesa per gli acquisti

Corrieretoscano.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE – Il Black Friday 2025 in Toscana attirerà la maggior parte dei consumatori. Secondo l’indagine realizzata da Format Research per Confcommercio Toscana, il 66,1% degli intervistati ha dichiarato che farà acquisti durante la settimana di sconti. Una quota leggermente più bassa rispetto alla media nazionale, ma comunque sufficiente a confermare l’interesse per le promozioni di fine novembre. Il 15,8% dei cittadini toscani afferma di non voler partecipare, mentre quasi uno su cinque (18,2%) è ancora incerto e potrebbe decidere all’ultimo momento. La percentuale finale di adesioni potrebbe quindi aumentare rispetto alle stime iniziali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

black friday 2025 toscanaBlack Friday 2025, in Toscana cresce l’attesa per gli acquisti - Secondo l’indagine realizzata da Format Research per Confcommercio Toscana, il 66,1% degli intervistati ha dichiara ... Scrive msn.com

Black Friday, in Toscana previsti acquisti da parte del 66% dei consumatori - Fra i toscani che hanno dichiarato di voler fare acquisti durante il Black Friday, quasi sette su dieci (69,7%) approfitteranno degli sconti per comprare in anticipo i regali di Natale. Secondo 055firenze.it

black friday 2025 toscana10 novembre, conto alla rovescia in Toscana per il Black Friday: la data - E quest’anno gli appassionati di shopping sfrutteranno l’intelligenza artificiale come un vero e proprio “cacciatore di occasioni” capace di comprare i ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Black Friday 2025 Toscana