BitMine MicroStrategy MSTR SharpLink | le azioni collegate alle crypto migliori del mercato
L’impennata dei titoli DAT, trainata dalle performance di BitMine e Strategy, conferma l’appetito istituzionale e anticipa una possibile inversione per Ethereum, destinato a riallinearsi alle valutazioni espresse dal mercato azionario. Negli ultimi giorni, i titoli del Tesoro di asset digitali (DAT) hanno registrato un’impennata significativa, superando ampiamente i guadagni del settore crypto in generale. Lunedì, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
JPMorgan ha avvisato che MSCI potrebbe escludere dal 2026 le aziende “crypto-treasury”, come MicroStrategy, perché detengono troppo Bitcoin in bilancio. La community $BTC ha reagito duramente: boicottaggi, prelievi e accuse di voler colpire indirettam Vai su X
MicroStrategy e Bitcoin stanno mostrando una fragilità tecnica molto evidente, e il quadro attuale non lascia – per ora – molti segnali di inversione credibile. Entrambi sotto la media mobile esponenziale a 20 settimane Questo è un elemento chiave: la 20-we - facebook.com Vai su Facebook
Ethereum Treasuries Bitmine and Sharplink in the Red as ETH Falls Below $3,500 - Ethereum treasury companies, including Bitmine and Sharplink, are now sitting on unrealized losses. finance.yahoo.com scrive
B. Riley starts coverage of Bitmine, SharpLink, FG Nexus, Kindly MD, Sequans with Buy ratings - Bitmine Immersion (NYSE:BMNR), SharpLink Gaming (NASDAQ:SBET), FG Nexus (NASDAQ:FGNX), Kindly MD (NASDAQ:NAKA), ... Si legge su seekingalpha.com
MicroStrategy’s Bitcoin Premium Vanishes as Long-Term Holders Cash Out | US Crypto News - MicroStrategy loses its Bitcoin premium as market cap slips below BTC holdings. Come scrive finance.yahoo.com